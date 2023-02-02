Издание Financial Times утверждает, что украинские лётчики сообщают об исчерпании запасов истребительной техники и запасных частей в ВСУ.

Журналисты международной газеты Financial Times взяли интервью у украинского лётчика с позывным "Джус", который публично признал, что большинство истребителей на балансе вооружённых сил Украины были созданы ещё в Советском союзе и нуждаются в обслуживании, однако Киев стремительно теряет запасы запчастей к ним.

Также "Джус" отметил, что ВСУ нуждаются в поставках американских истребителей F-16, поскольку сам военный пилотирует советский самолёт МиГ-29 и не смог поразить ни одной цели с его помощью.