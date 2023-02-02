Эндокринолог объяснила, можно ли при сахарном диабете есть сало

Жирные продукты напрямую не связывают с выбросом инсулина. Но они приводят к повышению нагрузки на пищеварение, влияют на работу сердца.

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, можно ли включать в меню сало больным сахарным диабетом, сообщает Рамблер.

По словам эксперта, несмотря ни на что, жирные продукты напрямую не связывают с выбросом инсулина. Но они приводят к повышению нагрузки на пищеварение, влияют на работу сердца, а также могут привести к повышению давления.

Сало, кроме того, содержит большое количество соли. Потому людям с сахарным диабетом включать в рацион данный продукт нужно пореже - максимум раз в месяц, и то в очень небольших количествах.

Ранее теледоктор Александр Мясников назвал продукты, полезные при диабете. В частности, он рекомендовал включить в меню овощи и фрукты, в частности - чернику, виноград, бананы, груши, яблоки.

Сахарный диабет сильно влияет на работу многих органов и систем. Прежде всего, начинают страдать почки, глаза, сердце, сосуды, нервы.