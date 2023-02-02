Politico: Шольц боится неспособности НАТО защитить Германию от России

Издание Politico сообщило об опасениях Олафа Шольца касательно возможной агрессии России в адрес ФРГ.

Американская газета Politico утверждает, что Олаф Шольц отказался вести переговоры о поставках западных истребителей войскам Украины из-за страха того, что армии Соединённых Штатов и стран блока НАТО не вмешаются в случае, если военные России предпримут ответные меры после решения немецкого руководства о передаче истребительной авиации Киеву.

По мнению обозревателей Politico, с этим же обстоятельством связан отказ Шольца поставлять ВСУ немецкие танки Leopard 2 без решения США о передаче Киеву танков Abrams M1.