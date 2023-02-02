"Убийство двойника": немецкая прокуратура утверждает, что женщина убила двойника, чтобы инсценировать смерть

Прокуратура в Баварии считает, что 23-летняя немецко-иракская женщина разыскала двойника в Instagram и убила ее вместе с напарником, чтобы инсценировать собственную смерть.

В августе прошлого года в припаркованном Mercedes в Ингольштадте, на юге Германии, было обнаружено окровавленное тело молодой женщины.

В сообщениях первоначально была идентифицирована жертва как Шарабан К., 23-летний косметолог из Мюнхена с иракскими корнями.

Несмотря на то, что некоторые члены семьи Шарабан К. опознали тело, отчет о вскрытии на следующий день вызвал вопросы о его личности.

В конечном итоге жертвой была названа Хадиджа О, алжирская бьюти-блогерша из Хайльбронна в соседней земле Баден-Вюртемберг, которой также 23 года.

Вместе с 23-летним косовцем по имени Шекир К. Шарабан К. была задержана баварской полицией 19 августа 2022 года,

Вероника Гризер из прокуратуры Ингольштадта заявили в понедельник утром:

“Расследование привело нас к предположению, что обвиняемая хотела скрыться из-за семейных разногласий и с этой целью инсценировать собственную смерть. Давая различные обещания, она пыталась добиться встреч, что изначально не увенчалось успехом"

Полиция говорит, что несколько женщин, похожих на нее, связались с Sharaban K, работающей в социальных сетях под многочисленными псевдонимами, за неделю до убийства.

Но Хадиджа О согласилась встретиться, соблазнившись тем, что, по сообщениям Süddeutsche Zeitung, было косметическим предложением.

Шекир К. и Шарабан К. якобы забрали ее на машине из ее квартиры в день убийства.

В лесу между Хайльбронном и Ингольштадтом обвиняемая пара, как утверждается, придумала предлог для алжирской женщины, чтобы выйти из машины, и зарезала ее.

Представитель полиции Андреас Айхеле заявил изданию Bild

“Орудие преступления не найдено, но улики неопровержимы. Жертва была убита более чем 50 ударами ножа, лицо полностью изуродовано”.

Прокуроры утверждают, что затем пара подняла жертву на заднее сиденье своего Mercedes и поехала в Ингольштадт, припарковав машину в тихом жилом районе на берегу Дуная.

Здесь она была обнаружена родителями Шарабан К. незадолго до полуночи 16 августа 2022 года.

Хотя расследование продолжается и еще предстоит допросить дополнительных свидетелей.

Ордера на арест Шекира К. и Шарабана К. были выданы 26 и 27 января, сообщил представитель прокуратуры Ингольштадта.

Паре грозит пожизненное заключение, если их признают виновными.