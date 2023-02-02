Bloomberg: Байден сменил стратегию по Украины для быстрого завершения СВО

Издание Bloomberg утверждает, что Джо Байден принял решение об изменении стратегии правительства США в отношении Украины.

Американская газета Bloomberg утверждает, что в администрации Джозефа Байдена увидели переход украинско-российского вооружённого конфликта в новую фазу, из-за чего правительство Соединённых Штатов намерено изменить концепцию поддержки Украины для скорейшего завершения боевых действий в этой стране.

По мнению аналитиков Bloomberg, ключевой целью властей США в украинском конфликте является нанесение максимального ущерба России и склонение правительства РФ к скорейшему началу переговоров с Украиной.