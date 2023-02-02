Тир Николс умер после того, как пять полицейских Мемфиса жестоко избили его

Пятерым полицейским, участвовавшим в избиении, предъявлены обвинения в убийстве второй степени.

Тир Николс, 29-летний чернокожий мужчина, умер через три дня после того, как полицейские Мемфиса остановили его на остановке и избили.

Полицейское управление Мемфиса опубликовало видеозапись ареста 27 января, на которой запечатлена жестокая стычка между офицерами и Николсом вечером 7 января.

Пятерым полицейским были предъявлены обвинения в убийстве в связи со смертью Николса, и они были освобождены из тюрьмы под залог.

Еще два сотрудника отправлены в административный отпуск.