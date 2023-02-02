Резников: Украина не атакует территории РФ при получении дальнобойных ракет

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал, что ВСУ не станут наносить удары по территории России в случае получения дальнобойных ракет от Запада.

Вечером четверга министр обороны Украины Алексей Резников публично заявил, что в случае, если Соединённые Штаты и страны коллективного Запада поставят украинским войскам дальнобойные ракеты, подразделения ВСУ не станут наносить удары по территориям Российской Федерации.

По мнению Резникова, украинские войска могут использовать дальнобойные ракетные комплексы для совершения атак на позиции российской армии, расположенных на территориях, вышедших из-под контроля Киева.