Тора и флаг Израиля сожжены перед посольством еврейского государства в Швеции

Акт вандализма и религиозной нетерпимости осуществлен в Стокгольме возле израильского посольства.

По данным Российской газеты в данном случае отличились члены неонацистской группировки Нордическое движение сопротивления.

Для начала флаг Израиля был демонстративно растоптан, затем подожжен. Вскоре запылала и священная еврейская книга.

Неонацисты заявили появившимся журналистам, что так они сражаются с терроризмом и глобализмом.