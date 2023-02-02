Тора и флаг Израиля сожжены перед посольством еврейского государства в Швеции
2023-02-02 20:12
Акт вандализма и религиозной нетерпимости осуществлен в Стокгольме возле израильского посольства.
По данным Российской газеты в данном случае отличились члены неонацистской группировки Нордическое движение сопротивления.
Для начала флаг Израиля был демонстративно растоптан, затем подожжен. Вскоре запылала и священная еврейская книга.
Неонацисты заявили появившимся журналистам, что так они сражаются с терроризмом и глобализмом.
Опубликовано: Сергей Стаалкер