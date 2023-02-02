Суд присяжных признал Фургала виновным в организации покушения на убийство
2023-02-02 20:48
Суд присяжных признал бывшего губернатора Хабаровского края виновным по всем эпизодам дела.
Как передает РИА Новости, Сергей Фургал признан виновным в организации покушений на убийство бизнесменов Зори и Булатова. Такое же решение принято по делу о покушении на убийство предпринимателя Смольского.
Вердикт присяжных по всем эпизодам дела был: «Виновен! Снисхождения не заслуживает».
Сторона обвинения настаивала на признании всех обвиняемых виновными, а сторона защиты требовала оправдать подсудимых.
Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года. Его обвиняли в организации убийства 2-х человек и в организации покушения на убийство.
Фургал отказался признавать свою вину по всем эпизодам обвинения.
Опубликовано: Наталья Замечалова