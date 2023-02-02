Встреча Лукашенко с президентом ОАЭ аль-Нахайяном продлилась 4 часа

Александр Лукашенко завершил переговоры с шейхом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном.

Вечером 2 февраля во Дворце Шати на территории ОАЭ прошли переговоры Александра Лукашенко с местным президентом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. Известно, что переговоры стартовали при участии расширенных делегаций, позднее продолжившись за закрытыми дверями.

Примечательно, что переговорный процесс Лукашенко с аль-Нахайяном занял четыре часа, а на самих переговорах присутствовали старший и младший сыновья белорусского президента.