Ученые назвали места, где люди чувствуют себя более счастливыми

На вокзалах, мостах и других транспортных объектах посты выражали меньше радости. А вот в отелях и ресторанах уровень счастья был заметно больше.

Люди ощущают себя счастливее в отелях и ресторанах, нежели на вокзалах, сообщает Газета.ру со ссылкой на исследование ученых Киотского технологического института в Японии.

Специалисты проанализировали почти 2 миллиона твитов жителей Лондона и Сан-Франциско. Исследователи обратили внимание и на тексты, чтобы определить эмоции.

Оказалось, что сделанные на вокзалах, мостах и других транспортных объектах посты выражали меньше радости. А вот в отелях и ресторанах уровень счастья был заметно больше.

Отношение к местам менялось также в зависимости от дня. К примеру, накануне Рождества люди испытывали больше счастья.

Этот анализ ограничен англоязычными твитами, однако в будущем ученые хотят расширить выборку постов.