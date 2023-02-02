Киев обещает не применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, кроме новых регионов

Украина может дать гарантию, что дальнобойные ракеты, переданные Западом, не будут применяться для нанесения ударов по российской территории, исключая те регионы, которые она считает своими.

Об этом заявил министр оборонного ведомства страны Алексей Резников во время заседания кабинета министров и Еврокомиссии, передает ТАСС.

Киев просит у Запада передать ВСУ ракеты с дальнобойностью до 300 километров. При этом готов пойти на предоставление любых гарантий о том, что они не будут использоваться для атак на территорию Российской Федерации.

Это табу не относится к регионам, которые Украина не перестает считать своими, уточнил Резников.

Ранее стало известно, что уже на подходе новый пакет помощи от Соединенных Штатов на общую сумму более 2-х млрд долларов. Военная помощь на этот раз предусматривает передачу снарядов дальностью до 150 км.