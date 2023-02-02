Байден потребовал у Конгресса без условий повысить потолок госдолга США
Глава Белого дома потребовал у Конгресса без условий повысить потолок госдолга США .
Президент США Джо Байден не будет вести переговоры с Конгрессом о повышении потолка государственного долга, так как это должно быть сделано без предварительных условий, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Это должно быть сделано без условий. Мы не видим тут возможностей для ведения переговоров. Это обязанность Конгресса", - сказала она в ходе брифинга.
Жан-Пьер подчеркнула, что Байден готов обсуждать вопросы сокращения государственного долга США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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