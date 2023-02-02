Сенсация TikTok с более чем 10 миллионами просмотров - каверы на песни Queen и Майкла Джексона с использованием группы роботов

One Hacker Band - это группа роботов, которая исполняет каверы на Queen, Майкла Джексона и Nirvana. На данный момент страница группы в TikTok собрала более 10 миллионов просмотров.

One Hacker Band, американская группа из одного человека, стала вирусной благодаря своим уникальным каверам на песни Queen, Майкла Джексона и Nirvana.

Все инструменты в группе полностью управляются роботами. Более 10 миллионов просмотров на TikTok.

Группа является детищем Аарона Тодда, профессионального инженера по аудиовизуальному дизайну из Северной Каролины.

Тодд, который также является опытным саксофонистом, начал публиковать на TikTok короткие клипы, в которых автоматизирует отдельные инструменты, включая электрогитару и малый барабан.

Видео привлекли некоторое внимание, но не были особо популярны.

Только после того, как он объединил инструменты вместе, чтобы записать кавер на песню Nirvana "Smells Like Teen Spirit" в декабре, все пошло по-настоящему.

По его словам, одним из самых сложных препятствий была 3D-печать многих деталей, используемых в роботах.

"Мне пришлось много моделировать, чтобы понять, что лучше всего подходит для наиболее эффективного натягивания гитарных струн, и построить его таким образом, чтобы я мог продолжать вносить коррективы", - сказал он.

Тодд не планирует останавливаться на достигнутом. В конечном счете, он хочет иметь "полноценную аниматронную группу с вокалистами", которую он мог бы "взять с собой в дорогу".

Однако на данный момент изобретатель придерживается TikTok, чтобы усовершенствовать свой продукт.