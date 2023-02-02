Министры спорта Польши и стран Балтии призвали не допускать участия спортсменов РФ и РБ в Олимпиаде 2024
Главы спортивных ведомств Прибалтийских государств и Польши призвали МОК не допустить участия легкоатлетов из России и Беларуси в Олимпиаде 2024, которая состоится в Париже.
Этот вопрос они обсудили 2 февраля на онлайн-встрече, передает ТАСС.
Эти страны не приемлют и варианта, когда спортсмены РФ и РБ могут выступить в нейтральном статусе, считая такой прием попыткой оправдать политические позиции и пропагандистскую деятельность этих государств.
В совместном обращении сказано, что нельзя допустить, чтобы международные соревнования такого уровня использовались для отвлечения внимания от агрессивной политики.
Ранее СМИ распространили заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что России удается влиять на решения МОК с помощью подкупа.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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