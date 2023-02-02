Министры спорта Польши и стран Балтии призвали не допускать участия спортсменов РФ и РБ в Олимпиаде 2024

Главы спортивных ведомств Прибалтийских государств и Польши призвали МОК не допустить участия легкоатлетов из России и Беларуси в Олимпиаде 2024, которая состоится в Париже.

Этот вопрос они обсудили 2 февраля на онлайн-встрече, передает ТАСС.

Эти страны не приемлют и варианта, когда спортсмены РФ и РБ могут выступить в нейтральном статусе, считая такой прием попыткой оправдать политические позиции и пропагандистскую деятельность этих государств.

В совместном обращении сказано, что нельзя допустить, чтобы международные соревнования такого уровня использовались для отвлечения внимания от агрессивной политики.

Ранее СМИ распространили заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что России удается влиять на решения МОК с помощью подкупа.