«День Сурка» в Канаде закончился смертью предсказателя

Издание The Toronto Star сообщает, что в Квебеке сурок-предсказатель по имени Фред умер всего за несколько часов до того, как должен был спрогнозировать начало весны.

Ко «Дню Сурка» в городе подготовили масштабное мероприятие с танцами и большим талисманом сурка.

Информация о смерти животного появилась уже после того, как началось развлекательное действо.

Организаторам не удалось вывести Фреда из спячки. По их мнению, сурок мог умереть и поздней осенью.