«День Сурка» в Канаде закончился смертью предсказателя
2023-02-02 23:44
Издание The Toronto Star сообщает, что в Квебеке сурок-предсказатель по имени Фред умер всего за несколько часов до того, как должен был спрогнозировать начало весны.
Ко «Дню Сурка» в городе подготовили масштабное мероприятие с танцами и большим талисманом сурка.
Информация о смерти животного появилась уже после того, как началось развлекательное действо.
Организаторам не удалось вывести Фреда из спячки. По их мнению, сурок мог умереть и поздней осенью.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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