США призвали сохранить запрет на флаги Беларуси и России на Олимпийских Играх
2023-02-03 00:17
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают правильным сохранить запрет на гимны и флаги Беларуси и России на Олимпийских Играх.
Она уточнила, что американская сторона придерживается такого же мнения по поводу любых других международных соревнований.
Жан-Пьер отметила, что даже если МОК решит допустить атлетов из этих стран к участию в Олимпиаде, они не должны представлять свои государства.
По ее словам, для этого должно быть запрещено использование российских и белорусских гимнов, флагов, эмблем.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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