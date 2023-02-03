США призвали сохранить запрет на флаги Беларуси и России на Олимпийских Играх

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают правильным сохранить запрет на гимны и флаги Беларуси и России на Олимпийских Играх.

Она уточнила, что американская сторона придерживается такого же мнения по поводу любых других международных соревнований.

Жан-Пьер отметила, что даже если МОК решит допустить атлетов из этих стран к участию в Олимпиаде, они не должны представлять свои государства.

По ее словам, для этого должно быть запрещено использование российских и белорусских гимнов, флагов, эмблем.