Daily Mail: впервые за 40 лет создан новый класс антибиотиков
2023-02-03 00:30
Издание Daily Mail сообщает, что компания GSK создала новый класс антибиотиков. Это произошло впервые за 40 лет.
Новый антибиотик называется гепотидацин, он предназначен для лечения инфекций мочевыводящих путей, при которых не помогают другие антибактериальные препараты.
Такие инфекции могут сопровождаться сепсисом. Ежегодно от подобно осложнения умирает около 50 тыс. человек.
Гепотидацин планируется использовать и для лечения других болезней, например, гонореи, которая плохо поддается излечению.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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