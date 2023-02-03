FT: госсекретарь США Блинкен собирается встретиться с и Цзиньпином

Издание Financial Times сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР планируют провести встречу в Пекине.

Блинкен собирается в поездку в Китай, которая начнется 5 февраля. Он может стать первым главой Госдепа почти за 6 лет, который встретится с Цзиньпином.

Кроме того, он будет первым госсекретарем из администрации Джо Байдена, посетившим Китай.

По информации издания, цель визита заключается в определении путей стабилизации отношений Китая и США.