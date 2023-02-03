Credit Suisse: некоторые швейцарские компании намерены вернуться в Россию
2023-02-03 01:11
Банк Credit Suisse опубликовал доклад, согласно которому 6% крупных швейцарских компаний намерены возобновить свой бизнес в России.
Речь идет об организациях, которые приостановили работу в России или полностью прекратили ее из-за украинского конфликта.
В банке отмечают, что в опросе участвовали 650 швейцарских компаний, из которых 50 считаются крупными.
Сообщается также, что за последние три года 6% компаний прекратили отношения с Россией. 40% организаций негативно отзываются об участии Швейцарии в антироссийских анкциях.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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