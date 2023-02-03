Бывший госсекретарь США Помпео: Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем Путин
2023-02-03 01:19
Бывший госсекретарь и экс-глава ЦРУ США Майк Помпео заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин намного опаснее для мира, чем Владимир Путин.
По его словам, Цзиньпин хочет гегемонии во всем мире, экономического и политического господства во всех уголках планеты.
Помпео уточнил, что китайская экономика по размером может соперничать с американской.
Он также напомнил о высокоэффективной военной, космической и киберпрограмме Китая.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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