Бывший госсекретарь США Помпео: Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем Путин

Бывший госсекретарь и экс-глава ЦРУ США Майк Помпео заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин намного опаснее для мира, чем Владимир Путин.

По его словам, Цзиньпин хочет гегемонии во всем мире, экономического и политического господства во всех уголках планеты.

Помпео уточнил, что китайская экономика по размером может соперничать с американской.

Он также напомнил о высокоэффективной военной, космической и киберпрограмме Китая.