Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за отказа от антироссийских санкций
2023-02-03 02:03
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия потеряла всех западных союзников, когда отказалась присоединяться к антироссийским санкциям.
По его словам, сербские власти приняли такое решение, руководствуясь честной и ответственной позицией.
Вучич подчеркнул, что гордится Сербией за независимости в принятии решений даже при условии, что страну окружают страны НАТО.
Он также сказал, что из-за украинского конфликта у малых стран нет достаточной политической свободы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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