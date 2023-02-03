Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за отказа от антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия потеряла всех западных союзников, когда отказалась присоединяться к антироссийским санкциям.

По его словам, сербские власти приняли такое решение, руководствуясь честной и ответственной позицией.

Вучич подчеркнул, что гордится Сербией за независимости в принятии решений даже при условии, что страну окружают страны НАТО.

Он также сказал, что из-за украинского конфликта у малых стран нет достаточной политической свободы.