В Аргентине решили ввести новую купюру из-за скачка инфляции
2023-02-03 02:23
В вязи с высокой инфляции власти Аргентины решились на введение новой купюры. Ее номинал составит 2 тысячи песо.
Сейчас минимальный номинал аргентинских купюр – 10 песо, а максимальный – 1000 песо.
Инфляция в Аргентине по итогам прошлого года достигла 94,8%. Многие граждане давно считают необходимым ввести более крупную купюру, например в 5 тысяч песо.
На данный момент Центробанком Аргентины одобрена только купюра в 2 тысячи песо. Ее дизайн посвятили медицине и науке.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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