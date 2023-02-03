В Аргентине решили ввести новую купюру из-за скачка инфляции

В вязи с высокой инфляции власти Аргентины решились на введение новой купюры. Ее номинал составит 2 тысячи песо.

Сейчас минимальный номинал аргентинских купюр – 10 песо, а максимальный – 1000 песо.

Инфляция в Аргентине по итогам прошлого года достигла 94,8%. Многие граждане давно считают необходимым ввести более крупную купюру, например в 5 тысяч песо.

На данный момент Центробанком Аргентины одобрена только купюра в 2 тысячи песо. Ее дизайн посвятили медицине и науке.