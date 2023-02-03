В США хотят запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
2023-02-03 02:28
Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Крис Стюарт предложит запретить детям до 16 лет пользоваться соцстеями.
По его словам, принятие данного законопроекта поможет сохранить психическое здоровье несовершеннолетних.
Стюарт читает, что современные дети переживают кризис, которому способствуют социальные сети.
Он отмечает, что в США еще не было поколения с такими депрессивными и суицидальными наклонностями.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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