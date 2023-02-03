Bloomberg: главный экономический советник Байдена увольняется во время приближения дефолта
2023-02-03 02:35
Агентство Bloomberg сообщает, что главный экономический советник Джо Байдена Брайан Диз уходит со своей должности.
Об этом объявил сам президент США, отметив, что Диз помог осуществить переход американской экономики от восстановления к стабильному росту.
Уже известно, что Диз будет работать до середины февраля, а затем вернется в Принстонский университет на прежнюю работу.
Имя его преемника пока не называют, но это может быть заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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