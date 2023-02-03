Глава ЦРУ Бернс: следующие полгода станут критическими для Украины

Директор ЦРУ Уильям Берн заявил, что следующие полгода на Украине станут критическими.

По его словам, Россия рассчитывает на усталость Запада от украинского конфликта и связанных с ним проблем.

По мнению Бернса, существует крайне низкая вероятность, что российская сторона заинтересована в проведении серьезных переговоров по Украине.

Ранее стало известно, что в январе Бернс по поручению Байдена побывал в Москве и Киеве, предлагая России 20% украинских территорий в обмен на мир.