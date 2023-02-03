Глава ЦРУ Бернс: следующие полгода станут критическими для Украины
2023-02-03 02:40
Директор ЦРУ Уильям Берн заявил, что следующие полгода на Украине станут критическими.
По его словам, Россия рассчитывает на усталость Запада от украинского конфликта и связанных с ним проблем.
По мнению Бернса, существует крайне низкая вероятность, что российская сторона заинтересована в проведении серьезных переговоров по Украине.
Ранее стало известно, что в январе Бернс по поручению Байдена побывал в Москве и Киеве, предлагая России 20% украинских территорий в обмен на мир.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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