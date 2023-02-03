SCMP: поставки оружия на Украину являются угрозой для всего мира

Издание South China Morning Post пишет, что оружие, которое Запад поставляет на Украину, повышает градус насилия во всем мире.

Журналисты отмечают, что вооружение через черные рынки попадает в другие регионы, оказывается в руках террористов в Европе, Африке, на Ближнем Востоке.

В материале сказано, что возможность попадания оружия в руки террористов нельзя игнорировать.

Издание напоминает, что Запад уже направил Украине вооружения на миллионы долларов и готовит новые пакеты военной помощи.