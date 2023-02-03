SCMP: поставки оружия на Украину являются угрозой для всего мира
2023-02-03 03:23
Издание South China Morning Post пишет, что оружие, которое Запад поставляет на Украину, повышает градус насилия во всем мире.
Журналисты отмечают, что вооружение через черные рынки попадает в другие регионы, оказывается в руках террористов в Европе, Африке, на Ближнем Востоке.
В материале сказано, что возможность попадания оружия в руки террористов нельзя игнорировать.
Издание напоминает, что Запад уже направил Украине вооружения на миллионы долларов и готовит новые пакеты военной помощи.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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