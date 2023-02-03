Reuters: Россия сменит тактику после поставок Украине дальнобойных ракет GLSDB

Военные эксперты полагают, российской армии придется изменить тактику после поставок Украине дальнобойных ракет GLSDB.

Из-за поставок Украине ракет GLSDB с дальностью поражения до 150 км, российской армии придется менять тактику боевых действий, пишет Reuters со ссылкой на военных экспертов.

Том Коракко эксперт в области вооружений из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что Украина выиграла бы от поставок оружия большей дальности, но и GLSDB способны изменить расстановку сил.

Эксперт полагает, что благодаря ракетам, украинские военные перехватят инициативу. Коракко утверждает, что "русским придется гадать, что предпримут украинцы".

Украинский военный эксперт Александр Мусиенко поделился мнением, что ВСУ в настоящий момент не может поражать цели на глубине более 80 км. Поставки GLSDB увеличат дальность уничтожения целей почти вдвое, до 150 км.

Российской армии придется пересматривать варианты размещения своих военных тыловых объектов, считает Мусиенко.