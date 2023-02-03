Республиканцы в Конгрессе США вытесняют демократов из важных комиссий
2023-02-03 07:11
Республиканцы воспользовались своим незначительным большинством в Конгрессе и теперь борются над контролем за комиссиями.
Палата представителей США в четверг (2 февраля) приняла предложение об исключении депутата Ильхан Омар из Комитета по иностранным делам.
Республиканцы обвинили ее в антисемитских высказываниях, в то время как демократы считают, что это решение принято в отместку за работу предыдущего парламента.
Ильхан Омар стала третьим демократом, лишенным своего места в парламентском комитете республиканцами в этом году.
Бывшая беженка из Сомали была лишена своей роли в Комитете по иностранным делам, после обвинений в том, что с 2012 года сделала несколько критических замечаний в адрес Израиля.
Опубликовано: Тарас Медведев