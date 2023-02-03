Рогов: террористы взорвали машину в Энергодаре, убив одного человека

Владимир Рогов рассказал о теракте в Энергодаре, в результате которого скончался один местный житель.

Утром 3 февраля лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что сегодня утром на территории Энергодара прогремел мощный взрыв, в результате которого в ближайших к эпицентру теракта девятиэтажных домах выбило все окна.

По данным Рогова, причиной взрыва послужил преднамеренный подрыв легкового автомобиля, что повлекло за собой гибель одного мирного жителя города.