Рогов: террористы взорвали машину в Энергодаре, убив одного человека
Владимир Рогов рассказал о теракте в Энергодаре, в результате которого скончался один местный житель.
Утром 3 февраля лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что сегодня утром на территории Энергодара прогремел мощный взрыв, в результате которого в ближайших к эпицентру теракта девятиэтажных домах выбило все окна.
По данным Рогова, причиной взрыва послужил преднамеренный подрыв легкового автомобиля, что повлекло за собой гибель одного мирного жителя города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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