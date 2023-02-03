Издание South China Morning Post рассказало об угрозах, которые несёт в себе поставка вооружений украинским войскам.

3 февраля китайское информагентство South China Morning Post сообщило, что страны коллективного Запада, которые передают собственное оружие Украине, избегают ответственности за перенаправление данных вооружений на чёрные рынки, откуда оно попадает в наиболее нестабильные регионы мира.

По мнению аналитиков SCMP, передача западного оружия Киеву провоцирует рост насилия в самых неблагополучных уголках планеты, однако Соединённые Штаты, НАТО и Евросоюз не намерены сворачивать программу по поставкам вооружений бойцам ВСУ.