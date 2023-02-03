SCMP: передаваемое Украине западное оружие попадает на чёрные рынки
Издание South China Morning Post рассказало об угрозах, которые несёт в себе поставка вооружений украинским войскам.
3 февраля китайское информагентство South China Morning Post сообщило, что страны коллективного Запада, которые передают собственное оружие Украине, избегают ответственности за перенаправление данных вооружений на чёрные рынки, откуда оно попадает в наиболее нестабильные регионы мира.
По мнению аналитиков SCMP, передача западного оружия Киеву провоцирует рост насилия в самых неблагополучных уголках планеты, однако Соединённые Штаты, НАТО и Евросоюз не намерены сворачивать программу по поставкам вооружений бойцам ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
Google предупредил, что в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться дополнительные сокращения
Google находится на пике уменьшения затрат на технологии. Его финансовый директор недавно отметил, что в ближайшем будущем могут произойти дополнительные сокращения расходов.Подробнее...
-
-