Newsweek: Бернс не предлагал Москве 20% территорий Украины для заключения мира
Издание Newsweek утверждает, что гендиректор ЦРУ Уильям Бернс не предлагал российскому правительству забрать 20 процентов украинских территорий.
В пятницу утром американская газета Newsweek со ссылкой на чиновников Белого дома и представителей Центрального разведывательного управления сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс не предлагал правительствам России и Украины вариант мирного соглашения, при котором двадцать процентов украинских территорий отошли бы под контроль Москвы.
Накануне газета NZZ рассказала, что Владимир Зеленский отверг предложение Бернса о передаче 20 процентов территорий Украины в пользу российского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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