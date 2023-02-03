Newsweek: Бернс не предлагал Москве 20% территорий Украины для заключения мира

Издание Newsweek утверждает, что гендиректор ЦРУ Уильям Бернс не предлагал российскому правительству забрать 20 процентов украинских территорий.

В пятницу утром американская газета Newsweek со ссылкой на чиновников Белого дома и представителей Центрального разведывательного управления сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс не предлагал правительствам России и Украины вариант мирного соглашения, при котором двадцать процентов украинских территорий отошли бы под контроль Москвы.

Накануне газета NZZ рассказала, что Владимир Зеленский отверг предложение Бернса о передаче 20 процентов территорий Украины в пользу российского государства.