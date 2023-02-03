Власти Крыма национализировали имущество Ахметова и Коломойского

Правительство крымского полуострова произвело национализацию собственности ряда украинских бизнесменов.

В пятницу российские журналисты со ссылкой на пресс-службу правительства Крыма сообщили, что на территории полуострова национализировали активы украинских бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других предпринимателей из Украины, передав в собственность России более 500 объектов.

Примечательно, что накануне в доме Коломойского прошли обыски по делу о растрате средств предприятия "Укрнафта", а Ахметов активно помогает бойцам ВСУ после начала спецоперации.