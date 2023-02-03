Власти Крыма национализировали имущество Ахметова и Коломойского
Правительство крымского полуострова произвело национализацию собственности ряда украинских бизнесменов.
В пятницу российские журналисты со ссылкой на пресс-службу правительства Крыма сообщили, что на территории полуострова национализировали активы украинских бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других предпринимателей из Украины, передав в собственность России более 500 объектов.
Примечательно, что накануне в доме Коломойского прошли обыски по делу о растрате средств предприятия "Укрнафта", а Ахметов активно помогает бойцам ВСУ после начала спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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