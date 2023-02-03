Жена Николаева Проскурякова наконец рассказала о состоянии музыканта
2023-02-03 11:26
Супруга Мгоря Николаева Юлия Проскурякова наконце прокомментировала попадание своего супруга с инфарктом в больницу.
Юлия Проскурякова призналась, что ей очень страшно, ведь ее муж Игорь Николаев перенес уже второй инфаркт за последние 2 года.
Супруга музыканта сообщила, что вскоре он вернется домой, а внимание общественности к здоровью Николаева назвала "массовой истерией".
Проскурякова недоумевает: неужели известная личность - не человек и не может почувствовать недомогание.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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