Fox News: Байден раскрыл странный факт о женщинах в своей администрации
Джо Байден рассказал неожиданный факт о женщинах, которые трудятся в его команде.
Телеканал Fox News уведомляет, что во время своего последнего публичного выступления Джозеф Байден заявил, что более половины женщин в его администрации являются женщинами. При этом Байден не стал уточнять, что он имеет в виду, однако присутствовавшие на выступлении американского президента граждане впали в состояние замешательства.
Известно, что Джо Байден, который в 2022 году отметил своё восьмидесятилетие, является самым пожилым президентом за всю историю Соединённых Штатов и нередко попадает в казусные ситуации, связанные со странными высказываниями, сделанными в публичном пространстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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