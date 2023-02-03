Fox News: Байден раскрыл странный факт о женщинах в своей администрации

Джо Байден рассказал неожиданный факт о женщинах, которые трудятся в его команде.

Телеканал Fox News уведомляет, что во время своего последнего публичного выступления Джозеф Байден заявил, что более половины женщин в его администрации являются женщинами. При этом Байден не стал уточнять, что он имеет в виду, однако присутствовавшие на выступлении американского президента граждане впали в состояние замешательства.

Известно, что Джо Байден, который в 2022 году отметил своё восьмидесятилетие, является самым пожилым президентом за всю историю Соединённых Штатов и нередко попадает в казусные ситуации, связанные со странными высказываниями, сделанными в публичном пространстве.