Яблоньский: Польша объявит бойкот Олимпиаде в случае допуска РФ и Беларуси

Польский политик Павел Яблоньский утверждает, что администрация Варшавы может бойкотировать следующие Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.

3 февраля информагентство RMF FM опубликовало интервью с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским, который публично заявил, что польское правительство будет вынуждено бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже в случае, если к участию в них будут допущены спортсмены из России и Беларуси.

Примечательно, что накануне пресс-служба Международного Олимпийского комитета сообщила об отсутствии принятого решения по участию белорусских и российских спортсменов в следующей Олимпиаде.