Яблоньский: Польша объявит бойкот Олимпиаде в случае допуска РФ и Беларуси
Польский политик Павел Яблоньский утверждает, что администрация Варшавы может бойкотировать следующие Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.
3 февраля информагентство RMF FM опубликовало интервью с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским, который публично заявил, что польское правительство будет вынуждено бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже в случае, если к участию в них будут допущены спортсмены из России и Беларуси.
Примечательно, что накануне пресс-служба Международного Олимпийского комитета сообщила об отсутствии принятого решения по участию белорусских и российских спортсменов в следующей Олимпиаде.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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