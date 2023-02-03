ChatGPT может занять востребованные рабочие места. Эксперты назвали 10 должностей, которые ИИ, скорее всего, заменит.

Эксперты говорят, что ChatGPT и связанный с ним ИИ могут угрожать некоторым рабочим местам, особенно для белых воротничков. Insider составил список из 10 рабочих мест, которые может заменить эта технология.

Хотя исследование Оксфордского университета 2013 года показало, что 47% рабочих мест в США могут быть ликвидированы ИИ в течение следующих 20 лет.

Этот прогноз, похоже, не соответствует действительности.

Ану Мадгавкар, партнер Глобального института McKinsey, сказала Insider, что к этим технологиям все еще необходимо применять человеческое суждение, чтобы избежать ошибок и предвзятости.

Insider поговорил с экспертами и провел исследование, чтобы составить список рабочих мест, которые подвергаются наибольшему риску замены ИИ:

технические профессии (программисты, программисты, инженеры-программисты, аналитики данных);

работа в средствах массовой информации (реклама, создание контента, техническое письмо, журналистика);

рабочие места в юридической отрасли (параюристы, помощники юристов);

аналитики по исследованию рынка;

учителя;

финансовые вакансии (финансовые аналитики, личные финансовые консультанты);

трейдеры;

графические дизайнеры;

бухгалтеры;

агенты по обслуживанию клиентов.

Исследование 2022 года, проведенное исследовательской компанией Gartner, предсказало, что к 2027 году чат-боты станут основным каналом обслуживания клиентов примерно для 25% компаний.