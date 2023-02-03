В Уфе 41-летний отец зарезал двух сыновей 13 и 7 лет, пока мать пыталась докричаться до соседей

Ужасная трагедия произошла в Уфе. 41-летний мужчина зарезал своих сыновей, которым было 13 и 7 лет. Матери и 10-летней дочке удалось чудом спастись.

В Уфе произошла ужасная трагедия. 41-летний отец зарезал двоих сыновей 13 и 7 лет, а после сам наложил на себя руки.

Мать пришла домой, но дверь оказалась заперта. Слыша, что в квартире происходит что-то неладное, она стала стучать соседям, те вызвали полицию.

Стражи порядка, прибыв на место, увидели ужасную картину. Двое мальчиков и мужчина были мертвы.

Матери и 10-летней дочери чудом удалось остаться в живых.

По имеющимся сведениям, у мужчины были проблемы на работе.