Дмитрий Медведев высказался о будущем Украины, которое сопряжено с получением финансовой и военной помощи от западных стран.

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что западные государства, которые выступают в роли доноров помощи Украине, не намерены стабилизировать экономические процессы в этой стране, а планируют превратить украинское государство в собственную колонию для извлечения максимальной выгоды из её территорий.

По мнению Медведева, будущее Украины печально, поскольку её ожидает участь предыдущих западных колоний, которые были опустошены и оставлены на произвол судьбы.