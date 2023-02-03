Медведев: Украину ждёт печальная судьба всех колоний Запада
Дмитрий Медведев высказался о будущем Украины, которое сопряжено с получением финансовой и военной помощи от западных стран.
Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что западные государства, которые выступают в роли доноров помощи Украине, не намерены стабилизировать экономические процессы в этой стране, а планируют превратить украинское государство в собственную колонию для извлечения максимальной выгоды из её территорий.
По мнению Медведева, будущее Украины печально, поскольку её ожидает участь предыдущих западных колоний, которые были опустошены и оставлены на произвол судьбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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