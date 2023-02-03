West Australian: танк Leopard в Австралии исписали лозунгом «Слава России»

Неизвестные нанесли на корпус танка Leopard в Австралии российские лозунги и символику спецоперации в Украине.

Новостное агентство West Australian уведомляет, что на территории Западной Австралии обнаружен танк Leopard немецкого производства, корпус которого исписан лозунгами "Слава России!" и латинской буквой Z. Глава Министерства ветеранов и полиции региона Пол Папалиа призвал граждан поделиться с властями любыми сведениями об инциденте.

Примечательно, что накануне канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче четырнадцати танков Leopard 2 в распоряжение украинских войск.