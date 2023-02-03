West Australian: танк Leopard в Австралии исписали лозунгом «Слава России»
Неизвестные нанесли на корпус танка Leopard в Австралии российские лозунги и символику спецоперации в Украине.
Новостное агентство West Australian уведомляет, что на территории Западной Австралии обнаружен танк Leopard немецкого производства, корпус которого исписан лозунгами "Слава России!" и латинской буквой Z. Глава Министерства ветеранов и полиции региона Пол Папалиа призвал граждан поделиться с властями любыми сведениями об инциденте.
Примечательно, что накануне канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче четырнадцати танков Leopard 2 в распоряжение украинских войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Волочкова извинилась за свое пьяное интервью Жигаловой, сославшись на усталость
Артистка балета Анастасия Волочкова извинилась за свое поведение на "нетрезвом" интервью в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!". Знаменитость заявила, что просто сильно устала, по этой причине себя так нескромно вела.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Пара оставила ребенка при регистрации в аэропорту, чтобы не платить больше за посадку на рейс
Сотрудники авиакомпании в израильском аэропорту были шокированы, когда пара решила оставить своего ребенка в коляске на стойке регистрации после разногласий по поводу необходимости покупки отдельного билета для своего ребенка.Подробнее...