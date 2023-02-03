Депутат Хамзаев предложил чипировать российских чиновников, любящих отдыхать за границей

Как заявил Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в интервью журналистам новостного агентства «РИА Новости», необходимо принудительно «чипировать» любящих отдыхать за границей чиновников.

По мнению парламентария, следует оснастить их российскими спутниковыми датчиками для «безопасности». Хамзаев полагает, что среди чиновников нужно провести мониторинг и определить «группу риска» — тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками — «для их же собственной безопасности», поскольку «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки», а также запугивая и подводя «под определённые преступления против своей страны».

С точки зрения национальной безопасности, уверен Хамзаев, в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Как подчеркнул депутат, современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека.