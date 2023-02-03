NYT: главы ЕС приехали в Киев с символической поддержкой Зеленского

Издание New York Times утверждает, что европейские политики, посетившие Киев, не смогли оказать Владимиру Зеленскому реальную поддержку.

Аналитики американской газеты The New York Times утверждают, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера Евросовета Шарля Мишеля в Киев для встречи с Владимиром Зеленским не предполагает, что Европейский союз окажет реальную помощь Украине, и носит скорее символический характер.

По данным представителей NYT, ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе, однако ни Мишель, ни фон дер Ляйен не могут гарантировать, что Киев станет частью содружества.