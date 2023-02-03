В Волгоградской области 5-летний ребенок выпал из окна и долгое время лежал в снегу

2 февраля утром прохожие нашли ребенка в снегу, где он, вероятно, пролежал долгое время, выпав из окна третьего этажа.

Пятилетний малыш в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, медики пытаются спасти ему жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов стали искать мать ребенка. Выяснилось, что ее дома не было. Женщина не знала о случившейся трагедии.

Вечером она выпивала, потом уложила сына спать и ушла гулять с подругой. Вернулась мамаша, когда в доме уже были полицейские, обследуя место происшествия.

Оказалось, что 41-летнияя женщина находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Против нерадивой матери возбуждено уголовное дело.