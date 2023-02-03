В Китае разорившийся миллионер стал продавать сосиски в уличном кафе

Бизнесмен основал сеть ресторанов, который приносил ему прибыль, но потом решил изменить вектор предпринимательства и прогорел.

Жизнь полна неожиданных зигзагов. Сегодня ты богат. а завтра - увы, лишился денег. Но, если одни плачут и рыдают при потере капиталов, то другие не сдаются и начинают все сначала.

Именно так поступил китаец Тан Цзянь, известный в своей стране как самый успешный бизнесмен. В 36 лет мужчина создал сеть ресторанов, которые давали ему немалую прибыль. Счет его активов исчислялся десятками миллионов долларов.

Все бы шло хорошо и дальше, если бы предприниматель не задумал освоить еще один рынок - решил вложиться в ландшафтный дизайн. Но, к сожалению, дело не только не пошло, а вообще разорило вчерашнего миллионера. Цзянь остался еще и должен инвесторам весьма круглую сумму.

Можно сказать, что Тан остался почти без средств к существованию. Однако в отчаяние все равно не впал.

И решил начать все сначала. Поскольку фешенебельные рестораны были проданы, на новые средств не хватало, бизнесмен открыл маленькую уличную лавочку по продаже жареных сосисок. При этом колбаски готовит лично.

Новость о том, что разорившийся долларовый миллионер сам встал за плиту и прилавок, мгновенно облетела страну. Тан стал примером того, что даже в такой безысходной ситуации нельзя сдаваться. А нужно просто взяться за дело еще раз.

Скорее всего, что сила воли, трудолюбие, упорство бизнесмена дадут свои результаты. Во всяком случае, желающих купить сосиски его приготовления очень много. Покупатели находят их очень вкусными.

Миллионер задумывается уже над тем, как будет расширятся. Потому что знает - двигаться вперед нужно во что бы то ни стало.