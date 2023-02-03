Пара оставила ребенка при регистрации в аэропорту, чтобы не платить больше за посадку на рейс

Сотрудники авиакомпании в израильском аэропорту были шокированы, когда пара решила оставить своего ребенка в коляске на стойке регистрации после разногласий по поводу необходимости покупки отдельного билета для своего ребенка.

Инцидент произошел на стойке регистрации Ryanair в Тель-авивском аэропорту Бен-Гурион во вторник, подтвердила авиакомпания.

Местное новостное издание KAN сообщило, что пара путешествовала по бельгийским паспортам в Брюссель, когда они обнаружили, что им необходимо доплатить за место для своего ребенка.

Ryanair заявила, что пара не оплатила билет для ребенка заранее.

Сотрудники аэропорта сообщили местной прессе, что они просто оставили своего ребенка в детской коляске у стойки регистрации и прошли на паспортный контроль.

“Мы никогда не видели ничего подобного. Мы не могли поверить в то, что видели ”.

Представитель Ryanair сказал:

“Эти пассажиры, летевшие из Тель-Авива в Брюссель (31 января), прошли регистрацию без бронирования для своего ребенка. Затем они проследовали в службу безопасности, оставив младенца при регистрации"

Агент по регистрации в аэропорту Бен-Гурион связался со службой безопасности аэропорта, которая забрала этих пассажиров, после чего происшествием занялась местная полиция.