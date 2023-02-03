Волочкова извинилась за свое пьяное интервью Жигаловой, сославшись на усталость

Артистка балета Анастасия Волочкова извинилась за свое поведение на "нетрезвом" интервью в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!". Знаменитость заявила, что просто сильно устала, по этой причине себя так нескромно вела.

Балерина Анастасия Волочкова оправдалась свое странное поведение во время интервью журналистке Алене Жигаловой.

Зрители обратили внимание, что у звезды сцены заплетался язык, путались мысли, а вела она себя при этом очень нескромно и, как обычно, "сыпала" откровениями не только о себе, но и о других известных личностях.

Волочкова заявила, что не прочь переспать с Тарзаном, задирала ноги, смеялась без конца, жалуясь на дискомфорт из-за микрофона на трусах. А кульминацией интервью стал фирменный шпагат артистки на столе студии.

Всю беседу знаменитости щедро наливали, что не могло не сказаться на ее поведении.