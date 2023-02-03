Соседи в шоке: в однокомнатной квартире россиянки живут 500 летучих мышей

Люди знают, что женщина оказывает рукокрылым помощь, и приносят ей животных, которые нуждаются в помощи.

39-летняя жительница Ростовской области Ольга Жураковская "коллекционирует" летучих мышей. В ее однокомнатной квартире сегодня живут 500 летучих мышей. Сейчас стая спит в контейнерах в специально обустроенном для них холодильнике, потому что у животных теперь - период зимней спячки, сообщает Супер.ру.

Друзья за это прозвали Ольгу графиней Дракулой. В программе «За гранью» на НТВ женщина рассказала, что не разводит дома летучих мышей, а берет на реабилитацию. Люди, зная ее заботу о рукокрылых, приносят ей летучих мышей, нуждающихся в помощи.

Ростовчанка выхаживает их, а весной выпускает на волю. Это мероприятие Ольга называет "выпускным".

Соседей Жураковской сердечное отношение графини Дракулы не радует, они живут в постоянном страхе. Особенно переживает 82-летняя пенсионерка, которая с детства панически боится летучих мышей.

Бедная женщина всегда держит закрытыми окна, двери и вентиляционные люки. Она регулярно проверяет, не появились ли какие щели, через которые могут проникнуть рукокрылые соседи.

Впрочем, ситуация скоро может измениться. Ольга планирует в перспективе обзавестись отдельным помещением для питомцев, чтобы заботу о них превратить в постоянную работу.