Эльчингер: Швейцария пересмотрит отношения с РФ без обсуждений с Москвой
Представитель швейцарского МИДа Пьер-Ален Эльчингер рассказал о намерениях правительства страны пересмотреть отношения с Россией.
Днём пятницы официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер публично заявил, что правительство его страны самостоятельно пересмотрит собственную внешнеполитическую концепцию, в частности, изменив подход к отношениям с Россией.
При этом Эльчингер отметил, что швейцарские власти не намерены привлекать представителей других государств к обсуждению своей внешнеполитической концепции, в том числе российских политиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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