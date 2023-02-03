Эльчингер: Швейцария пересмотрит отношения с РФ без обсуждений с Москвой

Представитель швейцарского МИДа Пьер-Ален Эльчингер рассказал о намерениях правительства страны пересмотреть отношения с Россией.

Днём пятницы официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер публично заявил, что правительство его страны самостоятельно пересмотрит собственную внешнеполитическую концепцию, в частности, изменив подход к отношениям с Россией.

При этом Эльчингер отметил, что швейцарские власти не намерены привлекать представителей других государств к обсуждению своей внешнеполитической концепции, в том числе российских политиков.