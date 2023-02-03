Ростех: российским военным отправлена первая в 2023 году партия БМП-3
2023-02-03 13:47
Первая в новом году партия боевых машин пехоты отправлена российской армии, сообщили в госкорпорации «Ростех».
Такая техника, как БМП-3, очень востребована на передовой в зоне СВО, передает РИА Новости.
Боевые машины пехоты оснащены дополнительной защитой, отметили в «Ростехе».
По словам индустриального директора «Ростеха» Бекхана Оздоева, гособоронзаказ прошлого года был выполнен полностью, сейчас начались поставки военной техники по заказу 2023 года.
В текущем году Министерству обороны планируется поставить БТР-МДМ, бронированные машины БРЭМ-Л и другую военную технику.
Опубликовано: Наталья Замечалова