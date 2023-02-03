Американка сбросила за год 61 килограмм веса и раскрыла секрет похудения

Писательница пришла в ужас, когда стрелка на весах превысила цифру 120 килограммов, и решила начать новую жизнь.

38-летняя Энди Митчелл сражалась с лишним весом большую часть своей жизни. Женщина заедала стресс, плохое настроение и проблемы. И в итоге ее вес приблизился к отметке в 121 килограмм, сообщает Рамблер.

Американку эта цифра испугала, и она решила изменить образ жизни. И начала с похода к психологу, чтобы решить свои внутренние проблемы, проработать причины переедания.

Митчелл в итоге полностью отказалась от газировки, добавила в рацион салаты, овощи и фрукты, заменила привычные перекусы на орехи. Она считала калории и следила за сбалансированностью блюд.

Женщина занялась ходьбой, занималась на эллиптическом тренажере, бегала на дорожке.

Писательница также дала советы тем, кто хочет последовать ее примеру. Она рекомендует начать с включения в меню цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Она также предложила отказаться от пустых калорий и заменить их питательной и полезной пищей.